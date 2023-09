No Man's Sky Echoes, pronti alla nuova Spedizione? Jetpack elettrici e droni tra i bonus

Dopo aver introdotto un mare di aggiunte con No Man's Sky Echoes, Hello Games espande il già enorme universo procedurale del sandbox spaziale invitandoci a partecipare a una nuova Spedizione piena di attività da svolgere e di oggetti speciali da sbloccare.

Il boss di Hello Games Sean Murray presenta Voyagers, l'undicesima Spedizione della Community che attraversa la galassia interattiva di No Man's Sky. Come suggerito dal nome stesso della nuova attività speciale di NMS, Voyagers coinvolge gli esploratori in un viaggio rilassante tra montagne aliene, profondi abissi e immense caverne da scoprire insieme a tutti coloro che vorranno unirsi in questa avventura interplanetaria.

Il completamento delle sfide di Voyagers sblocca diversi oggetti che ampliano ulteriormente il catalogo di sorprese a tema Echoes, come la scia elettrica per il jetpack, dei poster con cui abbellire i propri insediamenti, degli ornamenti ispirati alla nuova razza robotica introdotta con l'ultimo aggiornamento gratuito di No Man's Sky e, dulcis in fundo, un drone robot come companion.

In calce alla notizia trovate le note complete dell'aggiornamento che ha dato ufficialmente il via alla Spedizione Voyagers. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale sulla versione PlayStation VR2 di No Man's Sky, anch'essa ampliata e arricchita di contenuti tramite Echoes.