No Man's Sky Endurance: crash PS4 risolti e tante ottimizzazioni con l'Update 3.98

L'universo virtuale di No Man's Sky si espande ancora una volta con l'Update 3.98, un aggiornamento che porta in dote numerose migliorie e ottimizzazioni su PC, PlayStation e Xbox.

Disponibile da oggi domenica 31 luglio su tutte le piattaforme, l'Update che porta No Man's Sky alla versione 3.98 si premura di oliare gli ingranaggi del poderoso motore procedurale che sovrintende alla creazione dell'immensa galassia esplorata dagli utenti.

Basta sfogliare le numerose voci che compongono le note della patch per rendersi conto dell'importanza di questo "update minore", specie considerando le ricche novità ludiche e contenutistiche che hanno accompagnato nei giorni scorsi il lancio dell'espansione Endurance di No Man's Sky.

Entrando nel merito degli interventi compiuti da Hello Games, citiamo ad esempio la chiusura dei bug che comportavano i crash del gioco su PlayStation 4, delle ottimizzazioni estese al sistema di collisioni in volo e all'interno delle basi mercantili, la risoluzione del bug che non teletrasportava i giocatori sul pianeta di destinazione nelle missioni di Infestazione accettate dall'hub del Nexus e tantissime altre migliorie.

In calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di NMS, con le note complete dell'update attualmente in fase di rollout su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.