No Man's Sky entra nella fase Omega: una galassia di novità con l'Update 4.5

Gli indizi lanciati in questi giorni da Sean Murray in merito alle grandi novità in arrivo su No Man's Sky si concretizzano con l'annuncio ufficiale di Omega, il nuovo, ricchissimo aggiornamento gratuito spaziale sviluppato da Hello Games.

L'aggiornamento Omega di No Man's Sky introduce una nuova Spedizione interstellare (gratuita anche per chi non possiede il gioco) e la consueta infornata di contenuti aggiuntivi, migliorie grafiche e ottimizzazioni a cui ci hanno abituati ormai da tempo i ragazzi della software house inglese.

L'Update 4.5 che dà ufficialmente inizio alla fase Omega di NMS porta in dote la nuova astronave Starborn Ruiner, un'infinità di nuove missioni da completare esplorando i pianeti e le lune aliene, la possibilità di rivendicare un'enorme nave da carico pirata, una Spedizione della Community inedita a obiettivi multipli e delle importanti modifiche al sistema di progressione delle missioni legate alla Via dell'Atlante, con delle nuove scene finali e scelte che avranno un impatto permanente sulla relazione tra il proprio alter-ego e l'Atlante stesso.

L'espansione gratuita Omega è disponibile da oggi, giovedì 15 febbraio, su PC e console. Chi non possiede una copia di No Man's Sky e vuole cogliere l'opportunità offertagli da questo nuovo Update per immergersi nelle atmosfere aliene del sandbox spaziale di Sean Murray e compagni, dal 15 al 19 febbraio può scaricare gratuitamente il gioco e accedere a tutte le missioni e alle attività ingame della Spedizione Interstellare Omega.