No Man's Sky, ora si esagera: c'è l'Editor di Astronavi nell'enorme update Orbital!

Alla galassia di novità della fase Omega di No Man's Sky si aggiungono i tantissimi contenuti di Orbital, l'enorme espansione gratuita appena presentata da Hello Games con un video che ci immerge ancora una volta nelle atmosfere sci-fi dell'avventura spaziale ideata da Sean Murray.

L'aggiornamento 4.6 di No Man's Sky promette di essere uno dei più ricchi e importanti del virtuoso percorso di sviluppo post-lancio portato avanti dalla software house britannica. NMS Orbital punta infatti a stravolgere alcuni degli aspetti più iconici e rappresentativi del sandbox spaziale di Hello Games.

L'update rivisita completamente le stazioni spaziali, apportando profonde modifiche sia nell'aspetto esteriore degli 'spazioporti' che, soprattutto, nel layout degli interni, con negozi, postazioni ed elementi di arredamento riposizionati in maniera randomica su ogni sistema stellare in base al già noto motore procedurale che gestisce (quasi) ogni altro aspetto dell'avventura spaziale di Sean Murray e compagni.

L'altra grande novità dell'update Orbital è rappresentata dall'introduzione di una delle funzionalità più richieste dalla community, ovvero l'editor di astronavi! Servendosi di un'apposita postazione delle nuove stazioni spaziali, i giocatori avranno finalmente l'opportunità di modificare l'aspetto dei propri caccia interstellari utilizzando un'infinità di componenti modulari reperiti nel corso dei propri viaggi tra le stelle di NMS.

L'aggiornamento apporta inoltre tantissime migliorie, ottimizzazioni e aggiunte al sistema di progressione delle Gilde, con modifiche profonde all'economia spaziale di No Man's Sky in base alla propria reputazione con la razza aliena predominante su ciascun sistema e sui singoli pianeti. In calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di No Man's Sky con le note complete della patch che porta in dote le ricchissime novità dell'espansione gratis Orbitals su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.