No Man's Sky: nuova espansione in arrivo? Sean Murray 'mostra i muscoli' sui social

Con le consuete "emoji a tema" utilizzate da Sean Murray per preannunciare l'arrivo dell'ennesima espansione di No Man's Sky, il boss di Hello Games riguadagna i social per preparare i fan del kolossal sci-fi al prossimo, importante contenuto aggiuntivo in procinto di essere lanciato gratuitamente su PC e console.

Per descrivere il tema centrale della nuova espansione di No Man's Sky, l'eclettico sviluppatore inglese sceglie di rappresentare l'update con l'immagine stilizzata del braccio con bicipite in contrazione.

Stando a una delle tante teorie snocciolate dalla community alla vista di questo nuovo indizio sul prossimo DLC gratuito di No Man's Sky, dietro all'emoji "muscolosa" del fondatore di Hello Games potrebbe celarsi l'annuncio di un'espansione che andrà a "potenziare" il sistema di progressione e levelling.

C'è anche chi, giustamente o meno, ritiene che l'indizio lanciato da Murray possa preludere all'aggiunta imminente di armi bianche o da corta distanza e, con esse, la riformulazione del sistema di combattimento. Altri appassionati ritengono invece che l'emoji del bicipite possa preannunciare il completo reboot della modalità Sopravvivenza. Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi ricordiamo che la versione Nintendo Switch di No Man's Sky uscirà sulla console ibrida della casa di Kyoto il prossimo 7 ottobre.