No Man's Sky: la nuova espansione gratis è imminente? Indizi da Sean Murray

L'universo sci-fi di No Man's Sky si espanderà ancora per tutto il 2023, come spiegato nelle scorse settimane da Sean Murray. Il boss di Hello Games ha quindi ridato il via al 'valzer di emoji' sui social che, di solito, precede l'arrivo dei ricchi update contenutistici di NMS.

Se nel caso del recente Fractal Update di No Man's Sky l'esponente di Hello Games si è affidato all'emoji di un fiocco di neve (per via della sua struttura frattale), questa volta il buon Murray ha deciso di solleticare la curiosità dei tanti appassionati del sandbox sci-fi pubblicando su Twitter dei post che immortalano l'emoticon del 'diavoletto che sorride'.

Cosa bolle in pentola dalle parti di Hello Games? Dietro alle nuove iniziative social di Sean Murray potrebbe celarsi sia l'imminente annuncio della prossima espansione gratuita che il lancio di una nuova Spedizione, l'attività 'endgame' di No Man's Sky che consente agli esploratori spaziali di riunirsi sul Nexus per ottenere oggetti rari e personalizzazioni esclusive come premio per aver completato degli incarichi speciali insieme alla community.

In attesa di capire cosa nascondano le ultime attività social di Murray, vi lasciamo in compagnia del nostro ultimo speciale sull'avventura sci-fi da vivere con No Man's Sky su PlayStation VR2.