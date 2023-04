No Man's Sky: l'espansione gratis Interceptor disponibile, è davvero ricca di novità!

Sean Murray lo aveva lasciato intendere su Twitter: la nuova espansione di Non Man's Sky era imminente e adesso, grazie ad un post comparso sul sito ufficiale Xbox e scritto dallo stesso rappresentante di Hello Games, è diventata ufficialmente realtà.

Murray annuncia Interceptor, il nuovo, corposo aggiornamento per No Man's Sky disponibile ora su tutte le piattaforme. Il nuovo update arriva a distanza di sole 6 settimane dal precedente, intitolato, Fractal, e viene descritto dall'autore come "uno dei più grossi degli ultimi tempi". Tra i contenuti che Interceptor offre ai fan ci sono una nuova classe di astronavi, nuovi mondi corrotti e meccaniche di gameplay inedite.

Non mancheranno anche nemici inediti, creature simili a grossi ragni e piccoli granchi, oltre a droni Sentinella corrotti che rappresentano alcune delle minacce più terribili da affrontare nel gioco targato Hello Games. Affrontando le insidie dei pianeti corrotti si riceveranno ricompense adeguate, come l'aggiunta dell'Interceptor tra le astronavi della nostra flotta, la nuova arma Hijacked Laser e lo zaino Aeron Turbojet. Infine, non mancano anche alcuni perfezionamenti per le feature VR, con visuali ed interfaccia migliorate.

In chiusura, Murray assicura che il suo team sta continuando a lavorare duramente, e che tante altre novità arriveranno nel corso del 2023, sebbene per il momento non ci siano dettagli sulle tempistiche dei prossimi contenuti. In ogni caso Interceptor aggiunge molta carne al fuoco, con i fan di No Man's Sky che sapranno tenersi impegnati a lungo, in attesa di ulteriori aggiornamenti gratuiti.