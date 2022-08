No Man's Sky: l'evoluzione del sandbox spaziale in una video comparativa dal 2016 al 2022

L'ultimo video di approfondimento realizzato dall'ormai noto youtuber Cycu1 mostra l'incredibile percorso di sviluppo intrapreso da Hello Games per evolvere e arricchire costantemente di contenuti l'universo virtuale di No Man's Sky.

La video comparativa di Cycu1 mette in luce gli innumerevoli interventi compiuti dagli autori al seguito di Sean Murray per espandere la galassia interattiva di No Man's Sky. Il lavoro portato avanti dagli sviluppatori inglesi ha seguito il doppio binario dell'ottimizzazione e del mero "fan service", un approccio più volte descritto dallo stesso Murray con la metafora di una lavagna con innumerevoli voci da spuntare ma che, al contempo, si riempie costantemente di obiettivi da raggiungere.

In quest'ottica rientra così l'impegno profuso dagli autori britannici dapprima nella chiusura dei tanti bug che hanno funestato la "versione 1.0" di No Man's Sky e, successivamente, nella progressiva aggiunta di funzionalità per il complesso motore procedurale che sovrintende alla creazione di quasi tutti gli elementi grafici, logici e persino narrativi di questa immensa galassia in costante mutamento.

E voi, cosa ne pensate di questa evoluzione? Spiegatecelo con un commento e fateci sapere se state esplorando la galassia procedurale di Murray sin dal lancio del titolo nel 2016 o se, al contrario, avete imboccato la via dell'Atlante dopo essere stati attratti dal richiamo di una delle innumerevoli espansioni gratuite lanciate in questi anni da Hello Games, come quella della rivoluzione mercantile di No Man's Sky Endurance.