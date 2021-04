No Man's Sky Expeditions si aggiorna ancora: le novità della patch 3.38

Ad un mese dalla pubblicazione dell'aggiornamento gratis Expeditions per No Man's Sky, che ha aggiunto una nuova modalità nella quale i giocatori partono tutti dallo stesso pianeta per una spedizione collettiva, i ragazzi di Hello Games hanno nuovamente aggiornamento il loro simulatore spaziale, portandolo alla versione 3.38.

Il nuovo update di Expeditions non aggiunge nuovi contenuti, limitandosi a risolvere una varietà di problemi segnalati dagli utenti nel corso di queste settimane di gioco. Tra le varie cose, è stata migliorata la visibilità dei marker dei giocatori, corretto un errore di testo nel log delle missioni dell'Overseer, e risolti problemi come un crash specifico su PS5 legato al filtro delle parole, un crash su Xbox Series S legato alla memoria, un crash che si verificava ricevendo un oggetto da un altro giocatore, un problema che provocava un caricamento infinito e un bug a causa del quale il tremolio della telecamera persisteva dopo la chiamata di una nave.

Questi appena elencati sono solamente alcuni degli interventi operati da Hello Games, se volete saperne di più vi consigliamo di consultare il changelog completo della patch 3.38 di No Man's Sky. Lo sapete che secondo un indizio Hello Games sarebbe già al lavoro su una nuova espansione di No Man's Sky?