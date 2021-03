No Man's Sky: l'Expeditions update è disponibile gratis con tante novità

È arrivato a sorpresa nel corso di questo pomeriggio il nuovo aggiornamento gratuito di No Man's Sky, il simulatore spaziale di Hello Games che ha accolto l'Expeditions update.

Come potete vedere nel trailer di lancio della nuova versione del gioco che trovate in calce alla notizia, l'Expedition update propone una modalità inedita che coinvolge un gran numero di giocatori contemporaneamente. Giocando la nuova modalità, tutti gli utenti partono dallo stesso pianeta e devono collaborare per completare insieme una lunga serie di obiettivi la cui ricompensa viene assegnata all'intera community. Il pianeta di partenza verrà modificato periodicamente, proponendo così ai giocatori un'esperienza sempre diversa. Ovviamente l'aggiornamento non consiste esclusivamente nella modalità Expeditions ed include anche una vasta gamma di migliorie tra le quali troviamo la presenza dell'interfaccia di gioco a 4K, un visore migliorato e tanto altro.

Vi ricordiamo che l'aggiornamento è già disponibile al download per tutti i possessori del gioco su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Per chi non lo sapesse, inoltre, il gioco fa parte del catalogo di Xbox Game Pass e tutti gli abbonati possono scaricarlo senza costi aggiuntivi sia su PC che su console.

Sapevate che sono in arrivo altre espansioni gratis di No Man's Sky nel corso del 2021?