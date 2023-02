No Man's Sky Fractal Update: supporto a PS VR2 e un'infinità di migliorie e ottimizzazioni

Le fucine digitali di Hello Games hanno appena sfornato il Fractal Update di No Man's Sky, un importante aggiornamento gratuito che introduce il supporto a PlayStation VR2 e un'infinità di migliorie, ottimizzazioni e aggiunte per il celebre sandbox spaziale di Sean Murray.

La prima e, forse, più importante novità del Fractal Update è rappresentata appunto dal supporto di No Man's Sky a PS VR2: gli esploratori della galassia procedurale di Hello Games potranno inforcare il nuovo 'caschetto delle meraviglie' di Sony e vivere un'esperienza ancora più immersiva e stratificata.

La nuova versione in Realtà Virtuale di NMS modifica profondamente il gameplay dell'avventura spaziale introducendo delle animazioni specifiche e delle funzionalità avanzate per i combattimenti, l'esplorazione e la costruzione degli insediamenti.

Scorrendo il lungo elenco della patch che porta No Man's Sky alla versione 4.1 spiccano inoltre gli interventi compiuti da Hello Games per migliorare sensibilmente l'accessibilità e la 'qualità di vita' del titolo. L'aggiornamento gratuito di NMS aggiunge anche delle nuove voci al Catalogo Galattico che consentono ai giocatori di ammirare le creature più esotiche e i tesori più rari sbloccati nel corso del proprio viaggio interstellare.

Tra le novità più dirimenti del Fractal Update citiamo poi l'introduzione dei controlli giroscopici su Nintendo Switch, di un sistema più evoluto di gestione dell'HDR, di una tipologia inedita di astronavi (gli Speeder Utopia), l'accesso alle missioni del Nexus su Switch, delle rovine aliene con effetti particellari completamente riscritti e un nuovo companion robot. Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video di presentazione del Fractal Update di No Man's Sky e vi ricordiamo che l'aggiornamento è disponibile da oggi in via del tutto gratuita su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.