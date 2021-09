No Man's Sky Frontiers accoglie la Spedizione 3 e tanti bonus Twitch Drops

Dopo aver lanciato No Man's Sky Frontiers, i ragazzi di Hello Games mantengono la parola data ai fan del sandbox spaziale e, contestualmente alla pubblicazione dell'ultima patch, attivano i Twitch Drops e danno ufficialmente inizio alla Spedizione 3 "Cartografi".

Gli esploratori della galassia procedurale ideata da Sean Murray potranno ottenere numerosi bonus seguendo le attività svolte dagli streamer di No Man's Sky tramite la campagna di Twitch Drops che si terrà a partire da oggi, giovedì 9 settembre, fino a lunedì 13 settembre. Le ricompense ingame previste per gli spettatori delle trasmissioni di NMS su Twitch saranno molteplici e spazieranno dalle decalcomanie per la costruzione delle basi alle astronavi. In calce alla notizia trovate il link con tutte le informazioni sulle prossime campagne di Twitch Drops previste da Hello Games dopo il 13 settembre.

Non meno interessante è poi la novità ingame rappresentata dall'arrivo della terza Spedizione, Cartografi, che sprona gli appassionati a intraprendere un viaggio unico sul pianeta tossico Gisto Major per rimettere in sesto un'astronave schiantatasi sulla sua superficie. Al completamento delle attività previste per riparare il velivolo, gli utenti potranno ricevere delle ricompense di alto livello legate sempre all'esplorazione planetaria, come moduli di potenziamento esotici con cui migliorare le capacità di manovra e le funzionalità della propria navetta interplanetaria.

Sapevate che No Man's Sky ha raggiunto dopo 5 anni l'obiettivo delle recensioni positive su Steam grazie a Frontiers e alla calorosa accoglienza ricevuta dalle precedenti espansioni gratuite?