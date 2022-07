No Man's Sky: una galassia di ottimizzazioni con il primo update di Endurance

A pochi giorni di distanza dal lancio dell'enorme update Endurance di No Man's Sky, i ragazzi di Hello Games pubblicano un importante aggiornamento che porta il kolossal sci-fi alla versione 3.96 introducendo un'infinità di migliorie, ottimizzazioni e fix.

Con questo update appena pubblicato su PC, PlayStation e Xbox, le fucine digitali della software house fondata e capitanata da Sean Murray si premurano di affinare ulteriormente l'esperienza di gioco e i contenuti offerti dall'espansione gratuita Endurance.

Le note enciclopediche della patch segnalano, ad esempio, la chiusura dei bug e glitch che interessavano il sistema di collisione con i corridoi e le scale dei mercantili. La patch risolve anche il problema degli artefatti visivi prodotti dai danni arrecati ai nuovi mercantili, oltre ad aggiungere delle informazioni più dettagliate ai segnalini piazzati dai giocatori quando si trovano a bordo dei vascelli più grandi. Trovate l'elenco completo delle novità dell'ultima patch di NMS nel link in calce alla notizia.

Tornando a Endurance, vi ricordiamo che l'ultimo Major Update di No Man's Sky ha trasformato l'esperienza di gioco offerta dall'esplorazione e dalla personalizzazione della nave capitale dei giocatori. L'espansione gratuita ha infatti ricostruito quasi ogni aspetto della gestione delle flotte di mercantili, dando agli utenti l'opportunità di modificare in maniera ancora più profonda l'aspetto, le funzionalità e le specifiche del proprio mercantile.

La nuova fase Endurance di NMS introduce anche una nuova categoria di navi madre, gli splendidi mercantili "viventi" rappresentati da gigantesche astronavi aliene. Tra le novità dell'ultima espansione è poi impossibile non citare la riformulazione del sistema di generazione randomica degli asteroidi, il potenziamento del sistema di costruzione degli insediamenti, una progressione delle missioni ottimizzata, l'aumento della distanza di visuale della vegetazione all'ingresso in atmosfera e il sensibile miglioramento dell'aspetto di punti d'interesse spaziali come nebulose e buchi neri.