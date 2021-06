No Man's Sky: tutti i giocatori hanno il volto di Sean Murray con la nuova mod!

Sean Murray, l'ormai celebre fondatore di Hello Games e papà di No Man's Sky, assiste divertito al lancio della mod "Everyone is Sean" che, come facilmente intuibile, stravolge l'aspetto degli astronauti dell'avventura sci-fi rimpiazzandone il volto con la ricostruzione digitale di una sua foto.

Il boss di Hello Games riprende infatti la notizia dell'avvenuta distribuzione di questa espansione fan made e, nel mostrare gli scatti del lavoro svolto dall'utente di NexusMods conosciuto come WinderTP, ironizza con un messaggio lanciato su Twitter in cui esorta gli appassionati di NMS a "non scaricare questa mod! Disinstallatela immediatamente!".

Nel condividere questo messaggio, ovviamente, Murray sa di promuoverne la diffusione tra i fan, non a caso il suo post è stato accolto dagli esploratori dell'universo procedurale di No Man's Sky come una sorta di invito implicito a recuperare la mod e ad installarla per realizzare video, immagini e meme da riversare sui social.

A chi ci segue, ricordiamo che in passato Sean Murray ha dato più volte prova della sua vena autoironica, ad esempio mostrando una montagna a luci rosse di No Man's Sky generata dal sistema procedurale del gioco o attraverso l'esilarante reazione alle analogie tra i problemi di lancio di Cyberpunk 2077 e No Man's Sky.