No Man's Sky si evolve ancora: Hello Games annuncia Synthesis, il nuovo update gratuito

Una volta celebrata la nomination ai Game Awards 2019 di No Man's Sky tra i migliori giochi in Realtà Virtuale, i ragazzi di Hello Games confermano di voler supportare ancora a lungo il progetto di NMS a partire da Synthesis, il prossimo aggiornamento "maggiore" della loro celebre avventura sci-fi.

Approfittando dell'ultimo diario di sviluppo pubblicato sulle pagine del sito ufficiale di No Man's Sky, gli autori inglesi al seguito di Sean Murray descrivono l'update Synthesis come una patch di grandi dimensioni che sarà pubblicata "molto presto", e in via del tutto gratuita, su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Con Synthesis, lo scopo di Hello Games è quello di racchiudere in un singolo aggiornamento tutte le modifiche, le novità e gli interventi destinati a "migliorare la qualità della vita" degli esploratori galattici di NMS. Stando sempre ai ragazzi della software house britannica, attraverso l'update Synthesis non assisteremo solo all'ottimizzazione e al miglioramento di tutti gli aspetti principali del titolo ma vedremo introdotte delle funzionalità inedite che il team capitanato da Sean Murray, a loro dire, "non vedeva l'ora di lanciare per soddisfare le richieste della community".

Attendiamo perciò di conoscere la data di lancio dell'update Synthesis e di scoprire i nuovi contenuti di No Man's Sky in arrivo su PC, PS4 e Xbox One: nel frattempo, vi lasciamo in compagnia dell'approfondimento di Francesco Delrio con le sue memorie di un esploratore spaziale di NMS.