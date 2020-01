No Man's Sky: Hello Games promette di lanciare nuove espansioni nel 2020

Dopo essersi divertiti a osservare la reazione avuta dalla community di No Man's Sky con il video virale di Sean Murray, gli autori di Hello Games promettono di ampliare la galassia procedurale della loro avventura sci-fi con delle grandi espansioni gratuite destinate ad arrivare su PC, PS4 e Xbox One entro i prossimi mesi.

In coincidenza dell'ultimo diario di sviluppo, il team inglese al seguito di Murray ci informa infatti di avere in programma un "sostanzioso aggiornamento in un prossimo futuro e molto altro pianificato per il 2020 che non vediamo l'ora di condividere con voi!".

Nell'attesa di scoprire quali sorprese ci attendono con questi update gratuiti, i ragazzi di Hello Games ci informano di aver lanciato una nuova patch per ottimizzare il gioco e, soprattutto, per introdurre degli oggetti inediti nel negozio delle personalizzazioni sbloccabili tramite Quicksilver che, dall'arrivo dell'espansione Beyond, è situato all'interno dell'Anomalia Spaziale.

Completando le missioni multiplayer della community e le diverse attività pianificate dagli sviluppatori, dal 27 gennaio gli utenti di No Man's Sky potranno sbloccare un nuovo volto alieno per il proprio alter-ego e delle ulteriori customizzazioni estetiche per il jetpack legate al colore della scia emessa dai retrorazzi. A chi ci segue, ricordiamo infine che l'ultimo update "maggiore" ha permesso ai giocatori di No Man's Sky di creare musica con un sintetizzatore.