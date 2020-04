No Man's Sky: Hello Games promette molte altre espansioni nel 2020 dopo Exo Mech

Premuratisi di lanciare l'espansione Exo Mech di No Man's Sky, gli autori di Hello Games riferiscono di non aver affatto concluso lo sviluppo del sandbox sci-fi e confermano di essere al lavoro su tanti altri aggiornamenti che saranno disponibili nel corso del 2020.

Ad anticipare il programma della software house è il boss Sean Murray: dalle pagine del sito ufficiale di NMS, il vulcanico sviluppatore inglese ringrazia tutti gli appassionati che stanno contribuendo al successo del titolo e li rassicura spiegando che "torneremo presto a parlare dei futuri update con altre notizie. Abbiamo pianificato molto di più per No Man's Sky quest'anno. Il nostro viaggio continua".

Sempre attraverso il portale ufficiale di No Man's Sky, Murray ribadisce il concetto dichiarando che "per il 2020 abbiamo previsto molto altro, sia sotto forma di questi aggiornamenti più piccoli sia con cose più grandi e a lungo termine. Non stiamo rallentando il lavoro (per via dell'emergenza Coronavirus e delle limitazioni imposte dallo Smart Working, ndr)".

Riferendosi all'update Exo Mech come ad un "piccolo aggiornamento", Sean Murray sembra fornirci un'indicazione di massima sulla bontà dei contenuti aggiuntivi e delle sorprese che ci attendono nei prossimi mesi esplorando la galassia procedurale di No Man's Sky.