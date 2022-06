No Man's Sky, verso l'infinito e oltre con PS VR2: ecco il video dello State of Play

Nella cornice dello scoppiettante evento State of Play con il reveal di Resident Evil 4 Remake e il primo gameplay di Street Fighter 6, Hello Games ha svelato e mostrato in video la versione PlayStation VR2 di No Man's Sky.

Il team di sviluppo fondato e diretto da Sean Murray conferma così di essere al lavoro sulla trasposizione per PSVR2 dell'ormai celebre sandbox spaziale "sopravvissuto" a un lancio catastrofico grazie a un incredibile supporto post-lancio che, un'espansione gratuita dopo l'altra, ha contribuito a risollevare le sorti di questa piccola grande gemma indie.

Il filmato propostoci dalla software house inglese, rigorosamente ingame e quindi rappresentativo dell'esperienza di gioco, ci riporta idealmente sulla superficie e nell'orbita bassa dei pianeti alieni della galassia procedurale di NMS per darci modo di apprezzare la bontà grafica offerta da questa versione.

Nel video, ad ogni modo, il team di Hello Games preferisce non fornire ulteriori chiarimenti sulla data di lancio di No Man's Sky per PlayStation VR2, supponiamo in ragione dell'attuale titubanza di Sony nell'esporsi con l'annuncio della finestra di commercializzazione del nuovo visore per la Realtà Virtuale.