No Man's Sky: un inquietante teaser precede il reveal della nuova espansione?

Dopo averci sorpreso con un'immagine di No Man's Sky a luci rosse, Sean Murray ha pubblicato sui social un inquietante teaser che sembrerebbe preannunciare il reveal imminente della nuova espansione del suo ambizioso sandbox sci-fi.

Il teaser in questione assume la forma di un breve filmato con delle scene indecifrabili: nei pochi secondi di "rumore di fondo" che accompagnano questo video è possibile ascoltare il frammento di una traccia audio con suoni alieni.

Il filmato in questione è stato anticipato, poche ore prima, da un altro messaggio di Sean Murray dove il vulcanico sviluppatore di No Man's Sky ha voluto solleticare la curiosità dei fan con l'emoji di un teschio. Hello Games è perciò in procinto di lanciare un'espansione a tinte horror di NMS?

La software house inglese non ha mai fatto segreto di voler proseguire lo sviluppo dell'avventura spaziale pubblicando update ambiziosi di No Man's Sky nel corso del 2020 e anche oltre. L'ultimo aggiornamento del titolo è stato pubblicato a inizio giugno e ha consentito a No Man's Sky di abbracciare il Cross-Play tra PC, PlayStation 4 e Xbox One, aprendo così la strada a un futuro condiviso tra tutti gli esploratori della galassia procedurale di Murray e compagni.