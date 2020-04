No Man's Sky: un leak svela Exo Mech, la prossima espansione gratis

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare sui social un trailer rubato di Exo Mech, ovvero la prossima grossa espansione gratuita in arrivo su No Man's Sky.

Il filmato, come potete facilmente intuire, mostra l'arrivo di enormi mech all'interno del gioco, i quali potranno essere pilotati dai giocatori sia per combattere che per semplificare l'esplorazione dei tantissimi pianeti sparsi per l'universo del simulatore spaziale Hello Games. Purtroppo il video non ci permette di comprendere al meglio quali siano le possibilità offerte da questo nuovo tipo di veicolo e, soprattutto, quale sia il grado di personalizzazione del proprio mech. Non è da escludere che, in maniera simile a quanto visto con le navicelle, ne esistano di vario tipo e che possano essere potenziati e acquistati in giro per il mondo di gioco.

In attesa che il team di sviluppo annunci ufficialmente l'espansione e la relativa data d'uscita su PC, PlayStation 4 e Xbox One, non ci resta altro da fare che lasciarvi al trailer oggetto di leak.

Sapevate che in questi duri tempi di quarantena i fan di No Man's Sky stanno socializzando attraverso il titolo Hello Games. Vi ricordiamo inoltre che l'ultimo aggiornamento di gioco, Living Ships, ha introdotto delle astronavi aliene in No Man's Sky.