No Man's Sky e Light No Fire: grandi novità in arrivo? Sean Murray lancia indizi

Il boss di Hello Games, Sean Murray, si riaffaccia sui social pubblicando un criptico post che suggerisce l'arrivo di importanti novità riguardanti il primo grande update del 2024 di No Man's Sky o, perché no, uno aggiornamento sullo sviluppo di Light No Fire.

Il messaggio pubblicato su Twitter/X dall'istrionico sviluppatore inglese riprende la 'formula comunicativa' già conosciuta da tutti coloro che seguono con attenzione le attività social di Murray, che in questi anni si è focalizzata sulla pubblicazione di emote che suggeriscono i temi principali delle nuove espansioni gratuite di No Man's Sky.

Nel caso specifico dell'ultima iniziativa social del creatore di NMS, il post si limita a condividere l'emote dell'Omega: la lettera finale dell'alfabeto greco viene poi ripresa (e 'moltiplicata per tre') dalle stesso Murray con un successivo messaggio su X, a ulteriore riprova dell'imminente arrivo di importanti novità da parte del suo team.

La speranza degli appassionati di No Man's Sky è ovviamente quella di assistere al trailer di presentazione del prossimo 'Major Update' dell'avventura spaziale a vocazione free roaming, ma c'è anche chi, giustamente, chiede a gran voce delle nuove informazioni e qualche dettaglio inedito su Light No Fire, il 'sequel medievale' di No Man's Sky in sviluppo da 5 anni.