No Man's Sky: dopo Living Ships, previsti nuovi update a cadenza regolare

Ora che l'aggiornamento Living Ships di No Man's Sky è ufficialmente disponibile, il team di Hello Games conferma il cambio di strategia nello sviluppo e nelle tempistiche di pubblicazione delle espansioni gratuite del sandbox spaziale ideato da Sean Murray.

A darne conferma è lo stesso Murray sulle pagine del sito ufficiale di NMS e su quelle del PlayStation Blog. L'ormai celebre sviluppatore inglese esordisce affermando che "in passato concentravamo i nostri sforzi su singoli aggiornamenti di vaste dimensioni. Siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto con espansioni come Beyond, ma c'è qualcosa che ci ha sempre turbato: di solito, durante questa fase restavamo in silenzio per otto mesi o anche più, e in questo lungo periodo di tempo la community si chiedeva addirittura se il gioco fosse ancora in sviluppo e se ci sarebbero mai stati altri aggiornamenti! Inoltre, le aggiunte minori che potevamo già lanciare rimanevano ferme in attesa di essere pubblicate col resto dell'update maggiore".

Con questa semplice constatazione, Murray spiega perciò che con "mentre dietro le quinte lavoriamo ad aggiunte e novità più drastiche che saranno disponibili nel lungo termine, stiamo anche sperimentando con la pubblicazione di contenuti regolari per fare in modo che la community possa riceverli e apprezzarli il prima possibile".

D'ora in avanti, quindi, gli aggiornamenti di No Man's Sky saranno lanciati con regolarità, il tutto mentre i ragazzi di Hello Games continueranno a lavorare dietro le quinte per dare forma alle prossime, ambiziose espansioni che contribuiranno a rendere ancora più avvincente e originale l'esperienza sci-fi da vivere tra i pianeti alieni di NMS su PC, PS4 e Xbox One.