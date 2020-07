No Man's Sky a luci rosse: Sean Murray mostra una montagna dall'aspetto 'insolito'

Il boss di Hello Games, Sean Murray, sorprende i suoi follower su Twitter con un'immagine "a luci rosse" di No Man's Sky che dimostra come il sistema a generazione procedurale del suo kolossal sci-fi, a volte, può giocare davvero dei brutti scherzi.

Nel condividere questa bizzarra foto ingame, il vulcanico sviluppatore inglese riprende scherzosamente la frase "every mountain procedural" citata in quasi tutti i filmati promozionali che hanno preceduto il lancio di No Man's Sky.

L'insolita forma assunta dalla montagna immortalata da Murray nell'immagine condivisa sui social è solo una delle infinite combinazioni offerte dal motore a generazione randomica di No Man's Sky che si premura di creare tutti gli elementi geografici e di gameplay dell'avventura spaziale.

Come era lecito attendersi, il tweet del boss di Hello Games ha scatenato l'immediata reazione della community, con centinaia di commenti (e altrettanti meme) dei fan di NMS tra l'incredulo e l'ilare.

Tolto questo "incidente sexy" accorso all'utente di Twitter conosciuto come Cknight1212 e prontamente ripreso da Murray, i ragazzi di Hello Games stanno lavorando alacremente per ampliare l'universo di No Man's Sky con nuovi contenuti da lanciare nel corso dei prossimi mesi tramite patch ed espansioni gratuite. Con questo spirito, la community ha provato a realizzare degli artwork di un ipotetico No Man's Sky per PS5 e Xbox Series X.