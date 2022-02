No Man's Sky: un mare di bugfix per l'espansione Sentinel con la Patch 3.82

Dopo aver confermato che lo sviluppo di No Man's Sky non è concluso, i ragazzi di Hello Games si premurano di correggere i bug più fastidiosi emersi con l'ultima espansione Sentinel lanciando su tutte le piattaforme l'aggiornamento 3.82 del loro ormai celebre sandbox sci-fi.

Sulla scorta delle indicazioni dei propri tester e delle segnalazioni degli appassionati, il team inglese capitanato da Sean Murray apporta tutta una serie di migliorie, bilanciamenti e correttivi al codice dell'ultimo, generoso update gratuito che ha introdotto le ricche novità ludiche e contenutistiche dell'espansione No Man's Sky Sentinel.

Tra gli interventi di Hello Games, citiamo un ribilanciamento complessivo dei livelli di minaccia delle Sentinelle nelle fasi di gioco più avanzate, la chiusura dei bug che portavano a un arresto anomalo del gioco, la risoluzione dei problemi emersi nel sistema di costruzione delle basi e tante ottimizzazioni per l'interfaccia, il comparto grafico e la progressione delle attività da svolgere in determinate missioni.

In calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di No Man's Sky con le note della patch 3.82 già disponibile (o in arrivo a breve) su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sapevate inoltre che No Man's Sky uscirà in estate su Nintendo Switch?