No Man's Sky: un mare di oggetti speciali da sbloccare con le Spedizioni di fine 2022

Grazie al riavvio delle Spedizioni di No Man's Sky, le festività di fine anno saranno piene di oggetti speciali da sbloccare su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch nella dimensione free roaming del sandbox spaziale di Hello Games.

Proprio come avvenuto lo scorso anno con la Normandy di Mass Effect da sbloccare in No Man's Sky, anche stavolta gli sviluppatori al seguito di Sean Murray daranno modo a tutti gli esploratori galattici di arricchire la propria collezione di 'memorabilia alieni' partecipando alle passate Spedizioni.

Visitando il Nexus entro l'8 dicembre, i giocatori possono cimentarsi nelle sfide offerte dalla Spedizione 5 Exobiology e riscattare la prima tornata di oggetti speciali dopo averne completato ogni missione. Dall'8 al 22 dicembre, gli amici di Polo e Nada possono riunirsi per partecipare alla Spedizione 6 Blighted e ottenere ulteriori elementi per la customizzazione del proprio alter-ego, potenziamenti per l'astronave e personalizzazioni per la base.

Dal 22 dicembre al 5 gennaio verrà invece il turno della Spedizione Leviathan a tinte roguelike di No Man's Sky: una volta portata a compimento, la missione multiplayer garantisce l'accesso a bonus di alto livello che comprendono, ad esempio, una maestosa Fregata da aggiungere alla propria collezione di vascelli interplanetari. Il programma di Hello Games per le festività di fine 2022 si concluderà il 18 gennaio con la Spedizione 8 Polestar e i relativi oggetti speciali da sbloccare.