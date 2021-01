No Man's Sky, migliorie per PS5, Xbox Series S e PC: le novità della patch 3.15

No Man's Sky non vuole proprio saperne di andare in pensione. Il simulatore spaziale procedurale di Hello Games ha dato il benvenuto alla nuova patch 3.15, che punta a migliorare in maniera specifica le versioni PC, Xbox Series S e, soprattutto, PlayStation 5.

La versione PC di No Man's Sky ha ricevuto dei miglioramenti alla stabilità, mentre l'edizione per Xbox Series S adesso può sfoggiare nella modalità grafica Alta Qualità le impostazioni ultra dell'aggiornamento next-gen già viste su Xbox Series X. Come dicevamo in apertura, la versione del gioco ad aver ricevuto il maggior quantitativo di interventi è stata quella per PlayStation 5: sulla console next-gen di Sony sono stati ridotti i tempi di caricamento, è stata ottimizzata la grandezza dell'installazione, è stato risolto un problema di rendering che di tanto in tanto provocava dei crash, e sono state significativamente migliorate risoluzione e performance in modalità VR su PlayStation 5.

La patch 3.15 rappresenta un altro importante passo nell'evoluzione di No Man's Sky, che non si è mai arrestata dal lancio avvenuto nel 2016. Dopo Origin e l'update Next-Gen, Sean Murray ha anticipato altri grandi novità per No Man's Sky nel 2021.