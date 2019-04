No Man's Sky: modder ricrea la Cattedrale di Notre Dame su un mondo alieno

Mentre una parte della community di No Man's Sky si organizza per creare una mappa interattiva dei buchi neri dell'universo procedurale del titolo, un fan del kolossal sci-fi di Sean Murray scosso dalla notizia dell'incendio di Notre Dame ha voluto omaggiare la famosa Cattedrale di Parigi con una mod.

L'utente di Reddit conosciuto con il nickname di "258100" si è servito del famoso software di modellazione 3D Blender per dare forma alla Cattedrale di Notre Dame e collocarla su di un lontano mondo alieno. La mod in questione è ancora in fase embrionale ma il suo autore riferisce di lavovarvi alacremente per completarla entro breve e renderla disponibile per tutti coloro che vorranno unirsi al suo omaggio videoludico.

Nel complimentarci con il modder per l'idea avuta, informiamo chi ci segue che il prossimo aggiornamento gratuito di No Man's Sky, l'ambizioso Beyond, sarà disponibile in estate su PC, PlayStation 4 e Xbox One. L'update in questione introdurrà tantissime funzionalità social e multiplayer inedite e, su PS4, il pieno supporto a PS VR.

Di recente, il buon Francesco Fossetti ha provato in anteprima No Man's Sky Beyond in VR per capire se l'atmosfera esotica dei mondi alieni di Hello Games fosse o meno in grado di rendere ancora più sgarcianti le sue mitiche camicie inforcando il visore per la realtà virtuale di Sony.