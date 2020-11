No Man's Sky nextgen: guarda mamma, senza bug! Merito della patch su PS5 e Xbox Series X/S

I ragazzi di Hello Games aggiornano le versioni nextgen di No Man's Sky su PS5 e Xbox Series X/S per combattere i nemici più pericolosi che si possano mai incrociare sui pianeti alieni del loro sandbox sci-fi: i bug!

La patch in questione, come specificano gli stessi autori capitanati da Sean Murray, è stata espressamente sviluppata per tappare le falle riscontrate nel titolo dopo l'update gratis che l'ha ottimizzato sulle nuove console di Sony e Microsoft.

Basta infatti scorrere le note ufficiali dell'aggiornamento 3.12 di No Man's Sky per farsi un'idea più compiuta del lavoro svolto dal team inglese per risolvere i bug dell'update nextgen. Una volta scaricata la patch, gli esploratori della galassia procedurale di NMS non dovrebbero più incappare nei problemi di HDR su PS5, negli artefatti delle texture del terreno, nei cali di framerate su Xbox Series X/S e in diversi altri crash e glitch segnalati dalla community.

Nell'annunciare l'avvenuta pubblicazione dell'update 3.12, gli autori di Hello Games confermano ancora una volta di essere impegnati nel supporto del loro kolossal indie e di voler lanciare nuovi update di No Man's Sky in futuro. Nel frattempo, vi lasciamo al nostro speciale di No Man's Sky Origins, l'enorme aggiornamento che, a detta di Sean Murray, getta le basi per i contenuti, le funzionalità e le sorprese in arrivo nei prossimi mesi.