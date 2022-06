No Man's Sky per Nintendo Switch non avrà il multiplayer al lancio

Hello Games ha annunciato la data di uscita di No Man's Sky per Nintendo Switch>, il gioco arriverà a ottobre sulla piattaforma ibrida della casa di Kyoto, tuttavia senza alcun tipo di supporto per il multiplayer.

Sul sito ufficiale di No Man's Sky si legge che "No Man's Sky Switch Edition verrà lanciato come esperienza single player" tuttavia viene confermato che al lancio ci saranno oltre venti aggiornamenti già disponibili e altri arriveranno in futuro:

"Fin dal suo esordio, in sei anni, No Man's Sky ha ricevuto ben 20 aggiornamenti principali dei contenuti. I possessori di Nintendo Switch potranno aspettarsi fin dal giorno del lancio tutti i contenuti già rilasciati nei vari aggiornamenti, nonché una serie di aggiornamenti costanti in futuro con molti nuovi contenuti."

Non si tratterà quindi di una versione minore in quanto includerà tutti i contenuti già pubblicati e godrà ovviamente dei futuri aggiornamenti, tra questi potrebbe esserci anche il supporto multiplayer, al momento però non è stata fatta alcuna menzione in merito. Come ricorderete, anche al suo debutto assoluto nel 2016, No Man's Sky non aveva il multiplayer, aggiunto poi successivamente tramite patch e update.

Lo sapevate? Hello Games sta sviluppando un nuovo gioco ancora più ambizioso di No Man's Sky, come confermato da Sean Murray, fondatore dello studio.