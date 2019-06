No Man's Sky su Nintendo Switch? Nuovi rumor lo confermerebbero

Durante l'E3 2019 non sono stati fatti annunci a riguardo, ma ci sono dei rumor che si stanno facendo strada in rete nelle ultime ore, secondo cui sarebbe in arrivo un porting di No Man's Sky su Nintendo Switch, dopo che il gioco era comparso nei listini di GameStop.

La storia di No Man's Sky è stata piuttosto travagliata ed il gioco è stato bersagliato di critiche dopo la sua uscita nel 2016, per via di una galassia che sembrava vuota e diversi errori e bug non risolti. Dopo anni di lavoro però, l'arrivo di alcune patch e l'incessante lavoro del team di sviluppo hanno drasticamente cambiato le opinioni della community, ed il gioco è tornato ad avere la popolarità sperata.

E con un numero di giocatori sempre crescente, è plausibile che Hello Games abbia acquisito fiducia e si senta più sicura nel portare il gioco su una nuova console, anche se come detto in apertura, durante il Nintendo Direct non è stato effettuato nessun annuncio a riguardo.

No Man's Sky attualmente è disponibile per Xbox One, PlayStation 4, (anche su PSVR) e PC, per cui la fanbase è già abbastanza vasta anche senza considerare la piattaforma Nintendo. Chissà se le cose cambieranno nel prossimo futuro. Voi che ne pensate? Vorreste vedere No Man's Sky anche su Switch?