No Man's Sky sempre più vicino a Nintendo Switch: sviluppo nelle fasi finali

Sean Murray e i ragazzi di Hello Games hanno approfittato del lancio dell'ennesimo, graditissimo aggiornamento di No Man's Sky per aggiornarci sullo stato dei lavori del porting per Nintendo Switch.

Annunciato in occasione del Nintendo Direct dello scorso mese di febbraio, No Man's Sky per Switch ha una finestra di lancio fissata nel corso dell'estate 2022, la quale dovrebbe essere centrata in pieno senza alcun problema. In coda al comunicato stampa di Leviathan, Hello Games ha infatti assicurato che il porting per la console ibrida è attualmente oggetto degli ultimi interventi di rifinitura. Queste le parole esatte: "Nel frattempo, il resto del nostro piccolo team sta lavorando sodo per dare gli ultimi ritocchi, tra le altre cose, alla versione per Nintendo Switch e ad alcuni dei prossimi, grandi aggiornamenti".

Alla luce di ciò, ci aspettiamo l'annuncio della data di lancio di No Man's Sky per Nintendo Switch da un momento all'altro. Si tratta indubbiamente di una buona notizia, dal momento che Hello Games ha dovuto affrontare una serie di sfide all'apparenza insormontabili per convertire il complesso simulatore spaziale, che ricordiamo essere basato su un sistema procedurale.