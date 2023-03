No Man's Sky non funziona dopo il Fractal Update? Nessun problema, arriva l'Hotfix 4.12

All'entusiasmo della community per il lancio dell'enorme Fractal Update di No Man's Sky hanno fatto seguito le segnalazioni dei giocatori per i bug emersi su PC e console. Con l'Hotfix 4.12, i ragazzi di Hello Games intervengono per correggere i problemi dell'ultima espansione gratuita.

Basta scorrere la lenzuolata di modifiche apportate dagli sviluppatori al seguito di Sean Murray per farsi un'idea dei correttivi apportati dall'Hotfix 4.12 e, di riflesso, della reale entità dei problemi emersi dalla pubblicazione del Fractal Update.

Sulla scorta delle indicazioni ricevute dai tester e dei feedback dei giocatori, il team inglese è intervenuto per migliorare l'esperienza di gioco e le prestazioni, effettuare dei bilanciamenti al gameplay e correggere le righe di codice che hanno causato i bug e i glitch dell'ultimo aggiornamento maggiore di No Man's Sky.

Molto del lavoro svolto da Hello Games si è concentrato sulla risoluzione dei problemi segnalati dagli esploratori della galassia procedurale di No Man's Sky su PlayStation VR2. Non meno importanti sono poi i correttivi apportati al sistema di creazione delle basi e al rendering dei pianeti, con la chiusura dei bug responsabili dei crash che hanno interessato il titolo tanto su PC quanto su PlayStation, Xbox e Switch.

