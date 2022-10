No Man's Sky, non solo il porting Switch: una galassia di novità con l'Update 4.0

Sean Murray ha già specificato che l'Update 4.0 di No Man's Sky uscirà con il porting Switch, ma senza offrire ulteriori dettagli sui contenuti previsti da questo atteso aggiornamento. Il boss di Hello Games decide così di illustrare alcune delle ricchissime novità in arrivo con questa espansione gratuita.

Scambiando quattro chiacchiere con i giornalisti di PCGamer.com, il papà di No Man's Sky ha confermato che l'Update 4.0 porterà in dote tantissime migliorie e ottimizzazioni all'esperienza di gioco offerta dal kolossal sci-fi.

Come sottolinea lo stesso Murray, con l'aggiornamento che porterà No Man's Sky alla versione 4.0 il suo team sfrutterà questa occasione per 'riordinare' alcuni aspetti del gameplay e della progressione delle attività. Con l'Update 4.0 avremo accesso a un tutorial completamente rivisto e reso più "leggibile" dai giocatori che si avvicinano solo adesso a NMS. Ci sarà inoltre spazio per un portale interattivo che raccoglierà tutte le informazioni sul titolo, dal riassunto della storia ai chiarimenti sugli oggetti, sulle funzionalità di gameplay e sugli aspetti più importanti dell'esperienza da vivere esplorando la galassia procedurale.

L'aggiornamento introdurrà poi una modalità 'Relaxed' con elementi survival ridotti al minimo e, per la gioia dei giocatori di lungo corso, un inventario esteso con slot da sbloccare accedendo a nuove missioni e attività. Ci saranno anche delle modifiche alla modalità Sopravvivenza che, a detta di Murray, la renderanno più 'appagante' per i videogiocatori più esperti. Una delle novità più importanti dell'Update 4.0 sarà però quella rappresentata dall'aggiunta di una pletora di opzioni per personalizzare la propria esperienza di gioco: stando a Murray, l'aggiornamento consentirà agli utenti di cambiare tantissimi parametri come la difficoltà, gli elementi survival e il crafting, bilanciandoli in base alle proprie esigenze.

Il lancio dell'Update 4.0 è previsto per il 7 ottobre su PC, PlayStation, Xbox e come parte della patch day one di No Man's Sky su Switch.