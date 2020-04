No Man's Sky non smette di evolversi: ecco il video di annuncio dell'espansione Exo Mech

Confermando i leak circolati in rete nei giorni scorsi, i ragazzi di Hello Games presentano ufficialmente Exo Mech, al prossima espansione gratuita di No Man's Sky per PC, PS4 e Xbox One.

Nel descrivere il lavoro svolto dal suo team di sviluppo, il boss della compagnia inglese, l'ormai celebre Sean Murray, ha spiegato dalle colonne del PlayStation Blog quali saranno le innovazioni ludiche e contenutistiche che accompagneranno questo update di NMS.

Con Exo Mech, il team di sviluppo di No Man's Sky punta ad arricchire la collezione di veicoli e mezzi utilizzabili dagli esploratori galattici della loro avventura sci-fi per aggiungere il Minotaur, un ciclope di titanio e silicio che andrà a sommarsi ai già disponibili Nomad, Roamer, Colossus e Pilgrim.

Grazie a questo esoscheletro gigante, tutti i giocatori potranno avranno a disposizione un nuovo strumento per esplorare i pianeti ostili senza correre rischi rappresentati, ad esempio, dalla radioattività o dalle temperature estreme, seppure al prezzo di un elevato numero di risorse per effettuarne la costruzione e alimentarne le celle energetiche, soprattutto in modalità Sopravvivenza.

Ogni Minotaur sarà poi dotato di un jetpack che gli consentirà di aumentare in maniera sensibile le proprie capacità di movimento: non mancherà ovviamente la visuale interna all'abitacolo, con annessa modalità in realtà virtuale da sperimentare su PC e PS4 tramite PS VR. In attesa di scoprire le tempistiche di pubblicazione di questo interessante aggiornamento gratuito, vi lasciamo al video di annuncio di No Man's Sky Exo Mech.