No Man's Sky: non temete, Hello Games non intende aggiungere microtransazioni

Dopo un lancio disastroso, No Man's Sky si è reso protagonista di uno dei comeback più sensazionali della storia dei videogiochi. Oggi, a 6 anni di distanza del debutto, il simulatore spaziale continua ad essere supportato in maniera gratuita da Hello Games, il che è ancor più sorprendente se pensiamo che le microtransazioni non sono mai state contemplate.

E le cose non cambieranno certamente adesso: stando a quanto dichiarato da Sean Murray ai microfoni di Nintendo Life, Hello Games non ha alcuna intenzione di modificare il proprio modello di monetizzazione, basato fondamentalmente solo sulla vendita del gioco e la sua inclusione in abbonamenti come Game Pass (anche le espansioni sono gratis!): "Molti ci indicano questo o quel modello di monetizzazione, ma noi siamo contenti di quello che abbiamo adesso, ci piace continuare a lavorare sul gioco, ricevere l'accoglienza positiva del pubblico e pubblicare nuove espansioni".

Murray, in ogni caso, non critica l'operato degli altri. Riferendosi ai giochi che fanno ampio uso delle microtransazioni, ha dichiarato: "È fantastico che riescano a farlo, ma non è quello che facciamo noi, è semplicemente diverso. È probabilmente ingenuo da parte nostra, ma è quello che facciamo. Ci sono ragioni storiche dietro al nostro impegno, motivazioni che ci spingono a pensare che questo sia il modello giusto per noi in questo momento".

Le dichiarazioni di Murray sono arrivate alla vigilia del lancio di No Man's Sky su Nintendo Switch, fissato per il 7 ottobre in concomitanza con la pubblicazione dell'Update 4.0 su tutte le piattaforme.