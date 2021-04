No Man's Sky, ipotesi di nuova espansione in arrivo: teaser da Sean Murray?

È da pochi giorni disponibile l'Expeditions update di No Man's Sky, ma sembra che il team di sviluppo sia già al lavoro per proporre ai giocatori un ulteriore contenuto.

A suggerirlo è Sean Murray in persona, game director dell'avventura spaziale in continua espansione. L'autore di Hello Games ha in particolare pubblicato un intrigante messaggio tramite il proprio account Twitter, con il quale sembra proprio lasciare aperta la porta a intriganti ipotesi e speculazioni. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, l'immagine disponibile in allegato al cinguettio di Murray include tutte le espansioni pubblicate sino ad ora per No Man's Sky.

In maniera piuttosto peculiare, però, la scacchiera di contenuti presenta un'ultima casella ancora libera. La circostanza ha spinto il pubblico a ipotizzare l'intenzione di Sean Murray di suggerire il prossimo annuncio di un'ulteriore espansione per l'universo di No Man's Sky. Al momento, tuttavia, non vi è nulla di ufficiale, anche se vale la pena ricordare che già in occasione del lancio dell'update Companions, Hello Games aveva preannunciato un 2021 ricco di impegni per No Man's Sky.



L'espansione Expeditions è già disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Ricordiamo inoltre che No Man's Sky è parte del catalogo Xbox Game Pass, sia su console sia su PC.