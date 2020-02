No Man's Sky: la nuova patch di Living Ship migliora la creazione delle astronavi aliene

Gli sviluppatori di Hello Games pubblicano un'importante patch per correggere e migliorare i contenuti inediti introdotti in No Man's Sky con l'espansione Living Ship, un update che ha aggiunto delle astronavi molto particolari al già bizzarro universo procedurale del sandbox sci-fi di Sean Murray.

Tenendo fede alla parola data di lanciare aggiornamenti a cadenza regolare per No Man's Sky, gli autori britannici hanno deciso di approfittare del lancio della patch che corregge i bug di Living Ships per operare delle importanti modifiche al sistema di progressione delle attività da svolgere per acquisire una navicella aliena.

Una delle novità più interessanti dell'update riguarda ad esempio la riduzione del tempo necessario per la maturazione delle componenti viventi della nave, ma anche la risoluzione dei problemi incontrati nella nuova serie di missioni della linea narrativa "Starbirth" e la possibilità di trovare dei bacini di carico negli incontri con le navi mercantili abbandonate nello spazio che divide i pianeti di determinati sistemi stellari.



Tra gli altri interventi degni di nota, citiamo infine la rimozione dei riflessi prodotti dagli specchi d'acqua ammirati su PS4 giocando a No Man's Sky con PS VR in Realtà Virtuale. In calce alla notizia trovate il link alle note complete della patch che porta NMS alla versione 2.32 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.