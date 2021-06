No Man's Sky: la nuova patch perfeziona ulteriormente l'update Prisms

Hello Games annuncia di aver messo a disposizione una nuova patch, la 3.52, per No Man's Sky. L'aggiornamento mira a migliorare ulteriormente quanto mostrato dal Prisms Update dopo le segnalazioni di alcuni utenti in merito a dei problemi tecnici emersi con questo corposo aggiornamento.

Sono numerosi i fix introdotti con la nuova patch, quasi tutti di natura puramente tecnica e volti ad aggiustare diversi problemi minori: tra questi citiamo il netto miglioramento dei controlli relativi alla nostra nave con la possibilità di poterla anche resettare, il perfezionamento della Photo Mode, la risoluzione del problema relativo alla mancata notifica delle missioni in corso, l'aggiustamento dell'interfaccia e dell'inventario giocando in VR e diversi ritocchi visivi. Potete leggere la lista completa di ogni singola miglioria sul sito ufficiale di No Man's Sky.

Hello Games promette inoltre di continuare a monitorare la situazione in cerca di ulteriori problemi tecnici che verranno sistemati con eventuali patch future, e invita gli utenti a segnalare qualunque tipo di problema dovessero incontrare. Nel frattempo, se non ne siete al corrente, ecco il trailer di No Man's Sky relativo a Prisms e a tutte le migliorie che introduce. Avete visto inoltre che la Normandy di Mass Effect è arrivata in No Man's Sky?