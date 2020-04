No Man's Sky, un nuovo zaino e una promessa: in arrivo contenuti ambiziosi nel 2020

A poche settimane dal lancio dell'espansione Exo Mech di No Man's Sky, i ragazzi di Hello Games hanno approfittato del loro blog ufficiale per riflettere sullo stado del gioco e, soprattutto, del suo futuro.

Gli sviluppatori, tanto per cominciare, si sono detti incredibilmente orgogliosi del percorso d'aggiornamento compiuto da No Man's Sky negli ultimi mesi, che con le espansioni gratuite Synthesis, ByteBeat, Living Ship e la già citata Exo Mech ha messo a disposizione dei giocatori contenuti sempre freschi a cadenza regolare. Hello Games non intende affatto fermarsi, e ha fatto sapere di essere al lavoro - da remoto - nuovi e ambiziosi contenuti destinati ad espandere l'universo di gioco di No Man's Sky nel corso del 2020.

Nell'attesa che arrivino, i giocatori possono già mettere le mani su qualcosa di inedito, a partire da uno zaino alternativo per la Exosuit, caratterizzato da uno stile che potrebbe risultare familiare ai veterani. Hello Games segnala che le piante tossiche Blistering Mushroom, Watchful Protrusion and Tentacle Spire sono ora disponibili nel negozio e sintetizzabili con il Quicksilver. I giocatori sono inoltre invitati a parlare con Iteration: Ariadne presso la Space Anomaly per affrontare una nuova serie di missioni per il weekend. Il lungo post si conclude con una carrellata dei migliori contenuti creati dall'affezionata community del gioco, che abbiamo raccolto nella galleria in calce a questa notizia.