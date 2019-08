No Man's Sky in offerta su PS4, Xbox One e PC in vista di Beyond

Ormai mancano poche ore al debutto di Beyond, il nuovo aggiornamento gratuito di No Man's Sky che introdurrà il supporto VR e nuove modalità multiplayer. Per incentivare nuovi utenti a fare il salto nello spazio profondo, il gioco viene attualmente proposto in offerta su tutte le piattaforme.

Per accompagnare il lancio di Beyond, Hello Games ha deciso di proporre No Man's Sky in offerta sugli store digitali di PlayStation 4, Xbox One e Steam. Il gioco può essere acquistato dalle relative pagine dei rispettivi store, ai seguenti prezzi:

Ricordiamo che l'aggiornamento Beyond sarà disponibile dal 14 agosto, e potrà essere scaricato gratuitamente da tutti i possessori del gioco. Se ancora non avete acquistato No Man's Sky, dunque, questa potrebbe essere l'occasione giusta per farlo in vista del nuovo update.

Ricordiamo che Beyond proporrà diverse novità, tra cui il completo supporto alla realtà virtuale su PC e PS4 (grazie a PlayStation VR), l'introduzione di nuove modalità multiplayer e la libera creazione delle basi.