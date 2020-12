No Man's Sky: dopo Origin e l'update nextgen, 'molto altro in arrivo' nel 2021, per Murray

Dopo aver conquistato la statuetta dell'Ongoing Game (ossia del gioco con il miglior supporto) nel corso della cerimonia che ha decretato il GOTY e i vincitori dei The Game Awards 2020, Sean Murray spiega che il supporto a No Man's Sky non si fermerà certo all'espansione Origin o all'update nextgen.

Nell'ultimo Development Update dell'anno, il boss di Hello Games conferma che le fucine digitali della software house inglese continueranno a sfornare contenuti aggiuntivi gratuiti, update e correttivi di No Man's Sky per tutto il 2021. E non è tutto.

A voler dar retta a Murray, infatti, sembra proprio che le future espansioni di NMS saranno ancora più ricche e profonde di quelle che hanno caratterizzato il supporto dell'avventura spaziale nel 2020, da No Man's Sky Origin all'aggiornamento che ha traghettato l'opera verso le sponde della nextgen rappresentata da PlayStation 5 e Xbox Series X/S (ma con migliorie che hanno interessato anche la versione PC).

L'eclettico sviluppatore britannico sottolinea come "Origins è stato un enorme e fondamentale aggiornamento. [...] Con l'ultimo update abbiamo concluso il supporto di quest'anno, la nostra squadra sta iniziando a rilassarsi e si riposerà durante le feste ma tornerà presto, abbiamo molto più in programma per No Man's Sky! Ci vedremo il prossimo anno. Il nostro viaggio continua".

Per No Man's Sky e i suoi appassionati, quindi, si prospetta un futuro roseo, con tante sorprese in arrivo nel corso del 2021 per ampliare ulteriormente il già enorme impianto ludico e artistico di quest'opera riuscita a riscattarsi dopo un lancio a dir poco disastroso.