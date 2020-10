No Man's Sky Origins 'è un nuovo inizio': Sean Murray traccia la strada dei futuri update

Il fondatore e boss di Hello Games, Sean Murray, dopo il lancio di No Man's Sky Origins invita tutti gli appassionati del suo sandbox sci-fi ad attendersi un futuro ancora più ricco di espansioni gratuite e di update contenutistici.

In un'intervista offerta alla redazione di PCGamesN, il massimo rappresentante della software house inglese spiega che "l'impulso principale che ci ha spinti a dare forma a Origins è stato quello di rafforzare quella curiosità e quella propensione all'esplorazione che caratterizzavano la visione iniziale di No Man's Sky. Negli ultimi due anni, questa visione è stata sempre presente ma in secondo piano rispetto agli interventi che abbiamo fatto con l'aggiunta della Realtà Virtuale, il miglioramento del multiplayer o il perfezionamento del sistema di costruzione delle basi. Con Origins ridiamo centralità a quella visione".

Il vulcanico sviluppatore britannico discute poi del futuro di No Man's Sky e ribadisce l'impegno del team di Hello Games nella creazione di nuovi e, se possibile, ancora più ricchi contenuti: "Origins è per noi un nuovo inizio, abbiamo scelto di intitolarlo così proprio per ricordarci di come fosse così rivoluzionario il concept originale di No Man's Sky. Ci ponevamo l'obiettivo di creare un universo con infinite possibilità e, a volte, è necessario ripartire dalle fondamenta. Per il futuro, tutto dipende dai contenuti che il team vuole sviluppare. Ad esempio ci è piaciuto molto lavorare sull'update Desolation, ha saputo aggiungere qualcosa di davvero inedito al gioco con i suoi toni da horror sci-fi anni '70 e '80. Ci sono davvero tanti altri temi, contenuti e 'toni' che possiamo esplorare andando avanti nello sviluppo di No Man's Sky".