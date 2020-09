No Man's Sky Origins: un glitch fonde due pianeti alieni e genera un mostro cosmico

Grazie all'enorme espansione Origins di No Man's Sky, la galassia procedurale di Hello Games ha saputo generare miliardi di pianeti ancora più bizzarri. Un errore di programmazione degli sviluppatori inglesi, però, ha spinto due mondi alieni a fondersi e a generare una sorta di mostro cosmico.

Esplorando l'universo digitale di No Man's Sky per svelare le numerose sorprese riservate dall'update gratuito Origins, l'utente di Reddit conosciuto come Pineapplenate ha rintracciato un sistema stellare con due mondi fusi tra di loro.

L'erronea compenetrazione dei modelli poligonali di questi due pianeti alieni ha dato vita a condizioni atmosferiche, gravitazionali e di gameplay uniche, come illustra lo scopritore di questo insolito corpo celeste dopo averne sorvolato l'atmosfera ed esservi atterrato.

Le clip realizzate dal redditor mostrano le singolari condizioni fisiche sperimentate dal suo alter-ego nel tentativo di saltare con il jetpack da un pianeta all'altro senza l'ausilio di alcuna astronave. Qualora foste interessati a dare un'occhiata di persona a questo "mostro cosmico a due teste", in calce alla notizia trovate l'immagine con i glifi da immettere nei Portali di No Man's Sky per teletrasportavi nel sistema in questione.

Fateci sapere se esplorerete questa bizzarria galattica, ma prima vi riproponiamo le immagini di No Man's Sky Origins con vermi delle sabbie, città aliene e scenari da sogno.