No Man's Sky Origins: mondi alieni ancora più esotici nell'immagine teaser dell'espansione

Nel messaggio condiviso da Hello Games per annunciare No Man's Sky Origins, la software house diretta e fondata da Sean Murray ha mostrato un'immagine che svela alcune delle novità di questa attesa espansione.

L'immagine in questione proviene infatti dal collage sugli update di No Man's Sky realizzato dagli autori inglesi per anticipare l'arrivo del prossimo contenuto aggiuntivo gratuito del loro ormai celebre sandbox sci-fi.

A dispetto della scarsa risoluzione dell'artwork utilizzato per rappresentare le sorprese di Origins, in esso si possono ammirare alcuni elementi sconosciuti agli esploratori dell'attuale universo procedurale di No Man's Sky. Utilizzando un software basato su di una Rete Neurale abbiamo così provato ad aumentare la risoluzione e la definizione di quella specifica porzione del collage per far emergere eventuali contenuti nascosti o "sfocati".

Il primo indizio offertoci da Hello Games è lampante e consiste nell'ampliamento del ventaglio di biomi alieni che avremo modo di incontrare visitando i mondi di No Man's Sky, con vegetazione, strutture geologiche e creature ancora più esotiche. Non a caso, uno dei personaggi immortalati nella composizione di Origins (il più alieno dei tre) sembra impugnare un modello avanzato di visore analitico o un qualche tipo di strumento d'indagine scientifica, quasi a suggerire la vocazione esplorativa di questa nuova espansione gratuita che, se confermata, rappresenterebbe un vero e proprio ritorno alle origini al concept da cui ha preso forma la visione di Sean Murray.

Nell'artwork di Origins trapela poi la versione aggiornata di una delle astronavi aliene apparse dal lancio dell'espansione Living Ships di No Man's Sky e, soprattutto, la sagoma di un gigante gassoso, una tipologia di pianeti richiesta a gran voce dai fan in questi anni e che, finalmente, potrebbe presto fare il suo ingresso nel titolo. La conferma definitiva a queste ipotesi l'avremo nel corso dei prossimi giorni, con l'uscita dell'aggiornamento gratis di No Man's Sky che darà inizio alla fase Origins dell'avventura fantascientifica su PC, PS4 e Xbox One.