No Man's Sky Outlaws: arriva oggi l'update gratis a base di pirati spaziali

Come vi abbiamo anticipato questa mattina in seguito alla pubblicazione dei leak di No Man's Sky Outlaws, il nuovo aggiornamento gratuito del popolare simulatore spaziale targato Hello Games è realtà ed è disponibile a partire da oggi.

Quello che è il diciannovesimo update gratuito di No Man's Sky ha l'obiettivo di modificare i combattimenti nello spazio. Oltre a poter mettere le mani su un nuovo tipo di nave spaziale, ovvero quella dei pirati, l'aggiornamento introduce anche nuove armi che consentono ai giocatori di essere più efficienti nel combattimento nello spazio e a terra (inclusi i mech).

I giocatori di Outlaw possono attraccare sulle stazioni dei pirati spaziali e darsi anche alla ricettazione di merci, così da ottenere grossi profitti ed investire i crediti in altre attività. Non meno importante è l'arrivo degli Squadroni, ovvero alleati a bordo di navicelle che possono essere richiamati nelle situazioni d'emergenza, così che negli scontri aerei non siate mai soli.

Per chi non lo sapesse, Outlaws è completamente gratuito e può essere scaricato su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile il gioco Hello Games (vale anche per gli abbonati a Xbox Game Pass). Prima di lasciarvi al trailer di Outlaws, vi ricordiamo che Sean Murray vuole continuare a proporre espansioni gratis per No Man's Sky.