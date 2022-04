No Man's Sky Outlaws s'aggiorna ancora: la Patch 3.88 risolve molti bug

L'immortale No Man's Sky è entrato in una nuova fase della sua storia accogliendo Outlaws, un'espansione a base di pirati spaziali che ha aggiunto un bel po' di nuovi contenuti. Come spesso accade alla pubblicazione di un nuovo grande aggiornamento, anche stavolta sono apparsi diversi bug, subito divenuti oggetto d'attenzione per Hello Games.

Gli sforzi degli sviluppatori si sono concretizzati nella Patch 3.88, pubblicata nelle scorse ore su tutte le piattaforme. Sulla base del feedback dei videogiocatori, ai quali vanno i ringraziamenti di tutto il team, sono state risolte un bel po' di criticità, a partire dal bug che classificava erroneamente la tecnologia Sentinel come illegale e dal problema che impediva il completamento della spedizione Liberation.

In aggiunta, Hello Games ha corretto il reticolo disallineato che appariva scalando l'HUD, il flickering dei corni dei Vy'keen, migliorato l'aspetto dei mantelli, risolto un problema alla visualizzazione delle rocce bruciate, risolto un raro crash legato agli squadroni, corretto un bug che causava la caduta al di sotto del pavimento uscendo dalla modalità foto mentre il personaggio era in posizione seduta e migliorato la stabilità generale dell'esperienza. C'è ancora un po' di lavoro da fare, ma siamo sicuri che il team di sviluppo guidato da Sean Murray non tarderà ad intervenire.

Già che ci siamo, segnaliamo che dopo la nuova espansione in No Man's Sky ha preso il via anche la Spedizione The Blighted, una fase in-game che invita i giocatori a seguire le tracce lasciate dalla fazione di pirati conosciuta come The Blight.