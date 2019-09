No Man's Sky, patch 2.12 disponibile: migliora la modalità VR, aggiunge missioni e altro

I ragazzi di Hello Games hanno pubblicato la nuova patch 2.12 di No Man's Sky, che introduce un bel po' di contenuti e migliorie alla modalità VR per PC e PlayStation 4, introdotta con l'importante update Beyond.

Gli sviluppatori, tanto per cominciare, hanno introdotto una nuova tipologia di Community Event denominata Community Research. Completando questi eventi, è possibile contribuire al raggiungimento di un obiettivo Universale, ovvero lo sblocco di premi specifici come oggetti esotici acquistabili con il Quicksilver. I giocatori desiderosi di guadagnare un maggior quantitativo di questa valuta possono affrontare le nuove Quicksilver Reward Missions. D'ora in avanti, ne verrà proposta una ogni giorno nel Nexus: ogni missione può essere completata anche nei giorni successivi, ma è possibile averne attive fino ad un massimo di tre. Per i più avventurosi sono arrivate le Encrypted Missions, i cui obiettivi rimangono ignoti fino all'accettazione della missione. In aggiunta a ciò, sono state introdotte anche delle nuove armature realizzate dai Vy’keen ma indossabili da tutte le razze (vedi in basso), ottenibili dal Quicksilver Synthesis Bot dopo aver completato delle missioni nel Nexus.

Hello Games ha inoltre aggiunto delle migliorie alla modalità VR, sia su PlayStation VR che su PC. Per quanto concerne il visore di Sony, il team afferma di aver migliorato sensibilmente la qualità dell'immagine riducendo la sfocatura generata dall'Anti Aliasing Temporale (TAA), e rimuovendo le texture del terreno in bassa definizione e le scalettature sugli effetti atmosferici. Su PC, invece, sono state introdotte ottimizzazioni non meglio precisate.

Questi menzionati sono solamente alcuni dei numerosi cambiamenti apportati in No Man's Sky. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare le note della patch sul sito ufficiale.