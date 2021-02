No Man's Sky: patch per Companions e altre espansioni gratis in arrivo nel 2021

Il fondatore e sviluppatore capo di Hello Games, Sean Murray, promette di espandere per tutto il 2021 l'universo di No Man's Sky con la pubblicazione di nuovi DLC gratuiti per il suo ormai celebre sandbox sci-fi: nel frattempo, è già disponibile un importante hotfix per l'update Companions che ha introdotto i pet.

La prosecuzione dell'eterno supporto post-lancio di No Man's Sky viene ribadita dal designer inglese nell'ultimo diario di sviluppo condiviso sulle pagine del sito ufficiale del kolossal fantascientifico. Per ringraziare tutti gli appassionati per il supporto garantito e la pazienza dimostrata nella difficile fase di lancio iniziale, Murray chiude il suo intervento specificando che "abbiamo in programma un altro anno ricco di impegni per No Man's Sky".

L'eclettico sviluppatore di Hello Games sottolinea inoltre come "ci entusiasma pensare in anticipo a tutto ciò che vi proporremo da qui in avanti. Vi ringraziamo infinitamente per la risposta entusiastica con cui avete accolto Companions, per noi è di enorme importanza vedere le persone che si divertono col nostro gioco".

A conferma di questo impegno, le fucine digitali della software house di Guildford hanno già sfornato una corposa patch che risolve i bug e le incongruenze di gameplay più segnalate dai giocatori dopo aver installato l'update Companions di No Man's Sky. La patch interviene anche sull'ottimizzazione del comparto grafico e sulla progressione delle attività da svolgere nel nuovo aggiornamento che ha introdotto i pet, introducendo ad esempio un tutorial che descrive i passaggi da compiere per utilizzare al meglio il Sequenziatore di Uova aliene.