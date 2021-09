No Man's Sky: nuovi pianeti alieni in arrivo con la prossima espansione, per i dataminer

Come sottolineato dagli sviluppatori di Hello Games, il lancio di No Man's Sky Frontiers non concluderà affatto il supporto al sandbox sci-fi. Anche le operazioni di datamining sembrano confermare quanto dichiarato dalla software house inglese, suggerendo l'arrivo di importanti novità per gli appassionati.

Seguendo le indicazioni fornite dai dataminer di No Man's Sky, il leaker conosciuto sui social come "Thunder" ha spiegato che "sono in arrivo grandi cose, specie per chi ama esplorare i pianeti alieni. Con NMS Frontiers, infatti, sono stati modificati oltre 100.000 file, un numero superiore ai 90.000 file di NMS Next che viene considerata l'espansione più grande in termini di contenuti aggiunti. Le ultime modifiche apportate ai file di No Man's Sky sono molto interessanti e riguardano il sistema utilizzato dal gioco per generare i mondi alieni e i loro biomi".

Riprendendo i frammenti di una discussione intavolata su Discord con i dataminer di NMS, Thunder aggiunge che "con Frontiers è stato introdotto un nuovo sistema che consente a ogni oggetto tra flora, minerali, edifici e risorse di essere posizionati dinamicamente. Ciò significa che ogni oggetto in questione non è più vincolato a un determinato bioma e, quindi, può essere utilizzato in altri contesti del motore a generazione procedurale. Dalle modifiche apportate ai file, sembra inoltre che stiano lavorando anche a un sistema per generare nuovi pianeti, senza dover modificare quelli già esistenti. Tutto ciò può significare solo due cose: o stanno sviluppando nuovi tipi di pianeti con biomi completamente inediti o hanno intenzione di introdurre una o più galassie originali".

Il datamining dei dati modificati e delle porzioni di codice introdotte con l'espansione Frontiers di No Man's Sky, inoltre, sembra suggerire anche l'introduzione futura di un sistema di Blueprint inedito per la costruzione di basi, oltre a delle aggiunte sia grafiche che contenutistiche ai biomi acquatici.