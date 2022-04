No Man's Sky, pirati spaziali all'arrembaggio con Outlaws: ricche novità con l'update 3.85 - Aggiornata

Dopo aver testato con mano le novità introdotte dall'espansione Sentinel di No Man's Sky, gli esploratori dello spazio profondo dipinto da Hello Games possono prepararsi a ulteriori avventure.

AGGIORNAMENTO: Hello Games ha provveduto a rimuovere il trailer dell'espansione Outlaws. Quest'ultimo è dunque stato probabilmente pubblicato per errore sul Canale YouTube della software house, in anticipo sulla tabella di marcia del team.



Segue la notizia originale.



Confermando i recenti teaser di Sean Murray, il team di sviluppo ha infatti pubblicato il primo trailer dedicato all'espansione Outlaws. Introdotta con l'aggiornamento 3.85 di No Man's Sky, quest'ultima porterà una ribellione nell'universo del titolo. Il filmato - che trovate direttamente in apertura a questa news - conferma che presto il gioco accoglierà legioni di criminali, con i giocatori che potranno dirigere le proprie astronavi in direzione di speciali Stazioni Spaziali per Fuorilegge.

Con Outlaws, No Man's Sky accoglie inoltre anche strumenti con i quali dedicarsi al contrabbando e un nuovo arco narrativo legato proprio ai fuorilegge. La nuova Solar Sail Starship è inoltre pronta a solcare le profondità siderali, mentre non mancheranno all'appello nemmeno miglioramenti per le battaglie nello spazio. Con l'introduzione della patch 3.85, i giocatori di No Man's Sky guadagneranno inoltre la possibilità di reclutare una propria squadra di piloti, per sfruttare al meglio le nuove dinamiche legate al sistema che regola l'azione dei fuorilegge.



Al momento, Hello Games non ha offerto maggiori dettagli sull'espansione, né ha indicato la data di uscita del contenuto.